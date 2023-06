Vicenza comincia a vedere la luce sul fronte della viabilità, con l’inaugurazione avvenuta oggi del primo stralcio della Tangenziale. Ma il pensiero del Presidente della Giunta Regionale veneta è ancora assorbito dalla Pedemontana, ormai quasi completata. Ci sono però alcuni nodi da sciogliere. Nell’illustrare il programma delle prossime date determinanti, ha preso l’occasione per puntare il dito contro l’autorità nazionale anticorruzione. Luca Zaia, presidente del Veneto: “Consideriamo di finire i lavori entro giugno, si tratta di rifiniture, il grosso è stato fatto. Mancano dodici chilometri dall’apertura, quindi entro giugno dovremmo aver finito. Auspichiamo di aprire entro l’estate”.

Il commento di Luca Zaia

“Si consideri che dobbiamo passare il vaglio della commissione galleria nazionale con tutti i collaudi. Sono tempi che non dipendono da noi. D’alto canto c’è un problema che mi fa arrabbiare. Brescia-Padova deve consegnarci il casello a Montecchio. Adesso girano informazioni nelle quali si parla di febbraio, forse marzo, e per noi significa un disservizio ai cittadini.

Quindi, faccio appello a Brescia e Padova affinché ci consegnino questo casello quanto prima. Ricordo che volevamo realizzarlo noi, ma l’autorità nazionale anti-corruzione ha dato parere negativo. Quindi lo sta realizzando Brescia-Padova, quando noi avremmo potuto inserirlo nel nostro appalto e aprire gli ultimi 12 km con il casello”.

Zaia e le difficoltà con la sinistra

Luca Zaia ha inoltre ricordato le serie difficoltà che ha incontrato quando il PD ha decretato che la Pedemontana non era più una strada di interesse nazionale.

Luca Zaia: “Con il ministro Salvini c’è un ottimo rapporto, quindi c’è un’attenzione che in passato non c’è stata. Con i governi precedenti, la sinistra (che ora sembra aver dimenticato) ci ha tolto il commissario dicendoci che non era più una strada di interesse nazionale. Mi sono trovato in mezzo al guado, senza gestione commissariale, e ho dovuto riprendere da zero l’opera. Ora c’è un buon rapporto che ci permette di andare avanti”.

