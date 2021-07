È tornata, almeno per oggi, la diretta di Luca Zaia da Marghera dopo l’allarme serpeggiata per la diffusione della variante Delta. I vaccini funzionano, ha spiegato il Governatore lanciando una chiamata di popolo per effettuare tamponi utili a capire cosa sta accadendo.

Luca Zaia parla della variante Delta

I cittadini si chiedono costantemente se è finita e se è necessario preoccuparsi della variante Delta. Zaia dice: “Ad oggi noi sappiamo che abbiamo 27 casi di variante Delta censiti in Veneto. In tutta sincerità, non ci preoccupiamo. I vaccini funzionano.

La Regione Veneto, in tempi non sospetti, modificando il piano di sanità pubblica, ha deciso di fare tamponi. Abbiamo tamponi obbligatori. Questo lo facciamo per tenere in sicurezza questo mondo”.

Vaccini e tamponi

Zaia continua: “Mi hanno detto che vogliamo stabilire un target di almeno 30mila tamponi al giorno da dedicare alla popolazione. Io ringrazio i direttori generali delle Ulss, che riescono a fare 20mila tamponi al giorno. Nell’ultima riunione abbiamo detto di interessare tutte le pro loco, le associazioni di categoria, le aziende private, luoghi di aggregazione spiagge, sagre, concerti.

Vi sto dicendo che sto facendo un appello ai cittadini: da domani possono tranquillamente andare in uno dei covid point con un accesso diretto, quindi senza ricette o altro. Semplicemente per rispondere ad una chiamata di popolo perché noi abbiamo la necessità di monitorare il grado di circolazione del virus”.