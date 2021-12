1254 ricoverati per Covid nel Veneto: i numeri si fanno impegnativi e per questo Luca Zaia ha deciso di anticipare da oggi 16 gennaio le misure da zona gialla che entreranno in vigore da lunedì per decisione del Consiglio Dei Ministri con un’ordinanza regionale che impone l’obbligo della mascherina all’aperto.

Ordinanza di Zaia

“I veri due indici sono questi: tasso di occupazione delle terapie intensive. Siamo sopra il il 3% da zona gialla. Sull’incidenza non ne parliamo neanche, siamo sopra 10 volte. Tasso di occupazione area medica, area non critica, 15% che è esattamente il tasso di occupazione che fa scattare la zona gialla. Allora, con questi valori degli indici, è verosimile che si possa dire che il Veneto entrerà in zona gialla, non ve lo so dire. Però giustamente la prevenzione della dottoressa Russo pone all’attenzione delle ultime circolari.

Qual è il ragionamento? È che noi oggi presentiamo un procedimento che sostanzialmente anticipa la zona gialla. Siamo convinti del fatto che soprattutto le festività creeranno qualche occasione di assembramento. Non è un provvedimento che stravolge la vita ai cittadini, dall’altro lato delle raccomandazioni che noi riteniamo utili in questa fase natalizia. È la fase anche che segnalano tutti gli organismi internazionali.

Qual’è il tono dell’ordinanza? Zona gialla introduce l’obbligo della mascherina all’aperto. Ospedali e case di riposo per noi sono sempre stati due focus unici. Non possiamo andare in crisi con gli ospedali, tanto meno con le case di riposo, cioè tutto quello che è il mono del sociale e del socio sanitario. Deve essere aumentata la frequenza del testing dei programmi di screening, e come la aumentiamo? Prendendo un test ogni 4 giorni. Sono sospese le visite agli host delle strutture”.