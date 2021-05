Il Veneto sta raggiungendo la soglia dei due milioni di vaccini inoculati, ora sono aperte le prenotazioni per gli over 50. Sentiamo il governatore Luca Zaia.

Il Bollettino

I dati di oggi riportano 642 casi in più di ieri, i totali positivi in questo momento sono 19.629 (meno 146 rispetto a ieri). I ricoveri in ospedale si attestano su 1208 ricoverati, di cui 1066 in area non critica, 47 in meno di ieri. Mentre in terapia intensiva il dato è di 162 ricoverati, 6 in meno rispetto a ieri. I decessi sono 10.

Apriamo agli over50

“44774 dosi oggi, siamo a 1 milione 725mila 877 dosi, copertura dei 70-79 al 78,4% cioè un successo, abbiamo una copertura degli over80 del 96,3%, 60-69 è del 46,8% ma abbiamo già le prenotazioni per passare al 65%.

Vi ricordate che abbiamo lanciato i 60-69 dicendo apriamo le agende vaccinali fino al 19 di maggio e poi vedremo? Quel poi vedremo è arrivato oggi.

Dalle ore 16 di venerdì 7, senza accalcarsi, apriamo ai 50-59 fino al 9 giugno con disponibilità di 800mila posti.

Faccio un altro appello, non chiamare il call center perché se il sistema va in crash non ho altri sistemi per aprire le prenotazioni.

L’altro giorno ci avete fatto occupare 100mila prenotazioni, no xe roba da poco. 16% di vaccinati di 50-59 quindi ci sono posti per tutti, non è escluso che apriremo in anticipo anche agli over40”, ha concluso Luca Zaia