Luca Zaia e le linee guida

C’è speranza se il Dpcm non sarà rigido sulle norme Inail, altrimenti sarà un disastro, non riparte nulla – ha dichiarato Zaia. Ma abbiamo le nostre linee guida, quelle del nostro Dipartimento di Sanità. Il governatore Luca Zaia ha inoltre annunciato l’avvio dei centri estivi a sostegno dei genitori che dovranno riprendere a lavorare.

Massimo rispetto per il lavoro svolto dall’Inail sulle linee guida però in certi comparti sono inapplicabili. Sono linee guida molto prudenziali, corrette per i contesti dove non c’è il controllo di quello che sta accadendo. Questo non vale per il Veneto. La regione in teoria dovrebbe poter presentare un ordinanza dopo l’emissione del DPCM più estensiva di quest’ultimo qual’ora fosse necessario.

La riapertura delle attività commerciali

Luca Zaia chiede la riapertura di tutte le attività commerciali, i bar i ristoranti e i servizi alla persona. Come Veneto verrà richiesto anche l’apertura dei centri sportivi delle palestre e delle piscine. Le line guida sono state negoziate e concertate e verificate con le realtà che detengono gli interessi. Però ci deve essere da parte del DPCM la possibilità per la regione di applicare altre linee guida oltre a quelle Inail.