Il presidente della regione Veneto Luca Zaia è stato questa mattina al Terrazza Mare di Jesolo per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Awards Best Of Alpe Adria, della guida Best Gourmet 2020. A pochi giorni dalla rielezione di Zaia, si è parlato anche di turismo e sanità.

Awards Best Of Alpe Adria è il riconoscimento ideato da Maurizio Potocnik, editore e critico enogastronomico, affiancato dal suo fidato pool di giornalisti senior esperti che insieme ogni anno selezionano i 400 migliori ristoranti, i 100 migliori vini e i 50 prodotti d’autore della macroregione Alpe Adria composta da Italia, Austria, Slovenia e Croazia.