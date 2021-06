Luca Zaia parla della scelta della regione Veneto di non utilizzare più il vaccino AstraZeneca e di come continuerà la campagna vaccinale per le seconde dosi.

Niente Open Day in Veneto

“La scelta che ha fatto la regione del Veneto è stata quella di dire ai direttori di fare le vaccinazioni con AstraZeneca e Johnson & Johnson solo agli over 60, tranne rare eccezioni”. Il presidente della regione Veneto sottolinea il fatto che la regione non ha mai organizzato degli Open Day proprio per evitare delle tragedie come quella avvenuta in Liguria.

Vaccino a vettore virale solo per over 60

Il Cts e le autorità regolatrici a livello nazionale hanno deciso che sotto i 60 anni non si possono somministrare i vaccini a vettore virale, ovvero AstraZeneca e Johnson & Johnson. Non c’è più la possibilità, adesso lo si può fare solo se si è over 60.

Cosa succede a chi ha il richiamo per AstraZeneca?

Chi ha il richiamo di AstraZeneca e ha meno di 60 anni oppure chi è andato all’Open Day, avranno un richiamo di Pfizer o Moderna. Questi sono vaccini a RNA messaggero. “Noi applichiamo pedissequamente quello che c’è scritto”, conclude Zaia.