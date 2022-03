L’emergenza profughi ha sostituito l’emergenza pandemia e Luca Zaia oggi ha spiegato che cosa intende per dare rifugio ai profughi snellendo le procedure dopo le polemiche nate tra chi ha interpretato le sue richieste come un superamento del green pass per chi fugge dalla guerra

Zaia e il punto della situazione

“Sostanzialmente siamo in una fase performante che ci toglie preoccupazioni sanitarie e ci porta delle nuove sulla guerra. Abbiamo fatto finora 350 tamponi di ucraini ma siamo pronti al peggio. Stiamo già ragionando se le condizioni saranno positive se portare una trentina di bimbi tra Ucraina e polonia, oncologici, che si potrebbero aiutare. Confermo che si sta lavorando su un decreto DPCM per stabilire chi, fa cosa. Stiamo preparando dei piani di emergenza regionali. Il Friuli Venezia Giulia, il Veneto ed il Trentino Alto Adige sono la porta d’ingresso di questi eventuali profughi che raggiungeranno l’Italia. Alcuni arrivano senza documenti perchè scappando, li perdono.

Un altro problema è che alcuni tranne quelli che avevano i soldi sotto il materasso, arrivano senza soldi e chiedono con umiltà di aver acquistato almeno un biglietto per raggiungere un parente perchè l’80% degli attuali arrivi, se non di più, è per ricongiungimenti familiari o amicali.

Ulteriore problema è che non hanno il Super Green Pass per viaggiare quindi abbiamo detto che arrivino a casa loro e poi rispetteranno le regole che devono rispettare tutti anche per lavorare.”