“Sull’Ucraina, la situazione ci preoccupa. Uno sbarco annuale a Lampedusa sono 50-60 mila ma qui stiamo parlando di milioni di profughi in qualche mese. Stiamo mettendo assieme barchi di 10 anni a cui abbiamo assistito. Sta diventando un grosso impegno per tutti. Il Veneto ha un progetto per 40-50.000 persone. Ce ne sono già 3900-4000. Son dati già vecchi nel momento in cui li scriviamo. Oggi ne abbiamo sicuri, 4000. La prima provincia rimane sempre Treviso. Forse la comunità trevigiana ucraina è più attiva. A Treviso ce ne son 1234, a Venezia 674, la seconda comunità e la terza è Padova con 603.

La risposta è straordinaria. 4000 Veneti, ci hanno messo a disposizione 8100 posti letto, di casa loro. Noi stiamo utilizzando questi posti letto. Attenzione che Fedriga pone la questione che la sua regione non riesce a gestire questo flusso che è fuori misura. Perchè immagino che molti profughi pur avendo molti obbiettivi ma poi arrivano in Italia e si fermano. Basta che tutti facciano questo pensiero ed il Friuli Venezia Giulia si ritrova pieno di profughi.”