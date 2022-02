“Dico solo una cosa sulla vaccinazione. Vi do i dati: 771 prima dosi c’è sono ancora un po che dovrebbero farsi il vaccino in Veneto. E ne abbiamo almeno 450 mila veneti che ancora non sono vaccinati. Io verso in quante” ha detto il governato Zaia.

Luca Zaia ha snocciolato i dati sconsolato durante l’ultima diretta di Marghera di martedì scorso. I vaccini lo dice da mesi sono serviti per frenare il covid in terapia intensiva e la mortalità.

Eppure per mani lo zoccolo duro di chi non si fida del vaccino che considera sperimentale. E cosi sia nel veneto a 450mila persone o sia gli over 50 non vaccinati saranno sospesi dal lavoro se ne hanno uno in tutto il territorio nazionale si trovano nella stessa condizione in mezzo milione.

I No VAX

I settori in cui si accentano gli riducibili da fronte il no vax è quella della consegna di merce e pacchi. E dato la difficoltà di trovare autisti nel momento in cui le commesse hanno distratto un esplosione potrebbe avvertire qualche disagio. Le associazioni della categoria delle imprese hanno annunciato che contano di ricorrere ad a soluzione in tempo determinato.

La sostituzione sarà più ardua per i settori in cui i lavoratori sono specializzati. Anche perché non sara nemmeno possibile ricorrere alla escamotage del lavoro smart working. Il DPCM ha escluso di proposito questa alternativa proprio per spingere i lavoratori a vaccinarsi. Insomma, da Martedì fino al 15 Giugno, data in cui è prevista da fine della emergenza. In certi ambienti di lavoro saranno mesi di passione.