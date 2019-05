Chioggia: attivo il piano per contrastare le zanzare

Il Comune di Chioggia si è attivato al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare che possono veicolare malattie come la West Nile (o febbre del Nilo occidentale).

«È in corso un’attività di disinfestazione ordinaria – spiega il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente di Chioggia Marco Veronese – che per il momento coinvolge caditoie e fossati con l’inserimento nell’acqua di pastiglie contro le larve di zanzara. L’ufficio ambiente si è dotato anche di un drone adatto a sganciare le pastiglie negli acquitrini. Tra qualche settimana inizierà il trattamento notturno tramite nebulizzazione di insetticidi, a basso impatto ambientale, sulla vegetazione».

«Si raccomanda che anche i privati, cittadini e aziende, diano il proprio contributo – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali Luciano Frizziero e componente del tavolo intersettoriale aziendale dell’Ulss 3 sulle malattie trasmesse da vettori – mettendo in atto quei comportamenti utili, indicati anche dall’Ulss, per contrastare il moltiplicarsi delle zanzare».

Campagna informativa

Nella campagna informativa della Regione del Veneto sono previsti anche dei consigli per contrastare le zanzare, quali: eliminare gli oggetti che si possono riempire di acqua, tipo vasi e sottovasi; tenere liberi e puliti i tombini, le grondaie e gli scoli dell’acqua e fare i dovuti trattamenti preventivi; introdurre pesci rossi nelle vasche e nelle fontane; proteggersi con repellenti se si soggiorna all’aperto; in casa usare le zanzariere o i climatizzatori.

A breve verrà emessa un’apposita ordinanza per l’applicazione di buone pratiche da parte dei privati contro il proliferare delle zanzare in aree private ed è prossima anche un’iniziativa pubblica d’informazione verso la popolazione in collaborazione con l’Aussl 3 Serenissima.