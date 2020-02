Vocal Skyline al Carnevale di Venezia: date concerti

Doppio appuntamento nel cartellone ufficiale del Carnevale di Venezia 2020 per i Vocal Skyline, il coro veneziano diretto da Marco Toso Borella che si distingue per la spettacolarità delle sue performance, molto oltre la tradizionale concezione di “coro”.

Vocal Skyline

L’originale formazione che canta, balla e diverte il pubblico con un repertorio variegato e travolgente sarà sul palco di Piazza Ferretto a Mestre lunedi 24 febbraio alle ore 18.30 e martedi 25 febbraio in Piazza San Marco, per il concerto di chiusura del Carnevale di Venezia. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Diretta Carnevale di Venezia 2020

Lo spettacolo sarà tramesso martedì 25 febbraio in diretta su Televenezia (GUARDA) canale 71, su Love in Venice (canale 673 in Veneto, 628 in Lombardia, Piemonte Orientale ed Emilia), sul nostro portale e sulla pagina facebook a partire dalle 14.45

Big Vocal Orchestra

Lo scorso 28 dicembre l’altra formazione corale diretta dal maestro Marco Toso Borella, la Big Vocal Orchestra, il coro più numeroso d’Italia, ha cantato dalla loggia e dal porticato di Palazzo Ducale di fronte ad un pubblico di oltre 4mila persone. La stessa guida ma un repertorio più frizzante e dinamico quello dei Vocal Skyline, che esprimono nella scena tutto l’entusiasmo di un gruppo giovane.

“Questo gruppo – spiega il direttore – rappresenta tutta la vitalità spesso nascosta della nostra città. E’ una formazione che unisce studenti, lavoratori, residenti di Venezia e della terraferma insieme. Esprimono con le loro voci la determinazione di chi guarda a Venezia con uno sguardo libero, rivolto verso il futuro, con il sorriso, con l’intensità e l’energia della musica, dell’arte”.

Concerto del 25 aprile

I Vocal Skyline saranno protagonisti anche del 25 aprile veneziano, ancora una volta sul palco del Teatro Goldoni di Venezia, con lo spettacolo #Free. Biglietti già in vendita alla biglietteria del teatro o su vivaticket.it.

