Negli ultimi due anni si sono susseguite decine di iniziative in via Verdi, tanto che la zona ha assunto un nuovo carattere e una nuova identità. Da spazio pregevole ma ancora senz’anima e quindi scarsamente vissuto, oggi la zona è diventata, grazie ai tanti nuovi ricordi, una piccola piazza, strada di transito ma anche di sosta e di incontro tanto che il lungo muretto oggi è una sorta di lunghissima panchina.

Non poteva così mancare anche quest’anno, grazie alla collaborazione del Comune di Venezia – Le Città in Festa, l’appuntamento che riassume tante delle caratteristiche della nuova via Verdi. Saranno infatti l’arte e la creatività i temi centrali di Dire Fare Creare, nonché la partecipazione e la condivisione. Perché tutte le proposte della festa arriveranno dalla volontà di condividere esperienze e competenze di tante persone conosciute nei negozi, per strada o che ci hanno contattato desiderosi di partecipare all’evento.

Laboratori manuali in Via Verdi

Nascono così i tanti laboratori manuali, da quello per imparare a costruire l’Ojo de Dios messicano, a cura di Morena Balbi, a quello che propone di recuperare e rinnovare gli abiti grazie ai timbri indiani per tessuti con Marina Salvato, da quello di Arterìa Cornici e Dintorni che vuole far giocare con i colori e la pittura i bambini a quello di Arabook che insegna la scrittura in arabo. Ci saranno poi le esperienze che insegneranno le proprietà benefiche di tanti rimedi naturali, a cura Leda Cossu, il disegno dinamico di Cristina Mulinacci e Linda Bobbo e una proposta per il recupero del lavoro a maglia e uncinetto.

Anche lo Spazio Kundalini Yoga, attività da poco arrivata in via Verdi, proporrà un originale collegamento tra spiritualità e creatività offrendo una particolare esperienza presso la propria sede a quanti vorranno partecipare.

Poesia, danza e musica

Non solo manualità ma anche tanta poesia, con Eros Rovoletto, danza con Aurora Gionco, musica con il menestrello Bruno Serracino, un signore di ottant’anni che da una vita scrive canzoni popolari in veneziano dedicandole agli amici, ma anche quella della Banda Vittoria, consolidato gruppo mestrino di musicisti professionisti che si cimenterà prima in un originale Street Performance di percussioni e poi si esibirà con un gruppo di più di 20 musicisti in un repertorio molto variegato di musica contemporanea. Particolare sarà la performance di Patrizia Maria Sentieri “La natura diventa dipinto”.

Chiuderà l’evento il concerto di musiche popolari di Monica Giori assieme agli Emincanto Trio durante il quale l’artista Giorgia Carraro si cimenterà in una performance pittorica.

Per tutto il pomeriggio e poi la sera sarà attivo uno stand nel quale grazie alla collaborazione del Lee Copper’s Pub sarà possibile degustare i piatti tipici dell’October Fest.

Premiazione concorso fotografico

Durante l’evento si terrà anche la premiazione del concorso fotografico WALK – Camminare in Città, promosso da Via Verdi Viva e dall’Ecoistituto del Veneto Alex Langer.

Durante la manifestazione inoltre avremo la presenza del mitico Chewbecca, personaggio di Star Wars splendidamente interpretato con il costume ufficiale dal professionista Leonardo Fudo. L’evento sarà possibile grazie all’impegno dei tanti negozi e attività di via Verdi in collaborazione con il Comune di Venezia.