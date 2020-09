Una via per Giorgio Lago: ufficializzata la richiesta a Jesolo

ViviJesolo ha presentato la richiesta ufficiale, indirizzata al sindaco Valerio Zoggia, di intitolare una via o una piazza al grande giornalista ed ex direttore de Il Gazzettino, Giorgio Lago, cui hanno aderito i rappresentanti delle principali realità imprenditoriali e culturali di Jesolo.

Giorgio Lago

Lago è stato innanzitutto un uomo che ha dato tantissimo al giornalismo e alla cultura. Ha iniziato lavorando per Supersport a Milano. Passa a Tuttosport e poi torna in Veneto come inviato de Il Gazzettino, quotidiano del quale assume anche il ruolo di caporedattore e, dal 20 giugno 1984, di direttore. In 12 anni di direzione il giornale diventa il settimo quotidiano nazionale. Nel 1996 lascia il Gazzettino e diventa editorialista del gruppo L’Espresso-Repubblica. Ha seguito i più importanti eventi sportivi e non in cinquanta Paesi.

Una vita, la sua, senza mai rinunciare ai suoi ideali. E un legame profondo con Jesolo: per 33 anni ha trascorso le sue vacanze qui insieme alla famiglia, in un appartamento di piazza Marina, dove moglie e figli continuano a venire tutte le estati.

Proprio per questo ViviJesolo ha lanciato l’idea, condivisa con la famiglia Lago, di dedicare al grande giornalista una via o una piazza della città. Una iniziativa che ha trovato la condivisione della società civile, economica e culturale del territorio, alla quale era stato chiesto di aderire al “Manifesto per Giorgio Lago”, per rendere omaggio ad una delle più importanti figure del Veneto degli ultimi decenni. Ora la richiesta sarà discussa dalla giunta comunale.

La proposta

“Siamo orgogliosi di avere sostenuto questa iniziativa che fin da subito ha trovato il largo consenso di tutti i rappresentanti, istituzionali ed associativi della città”, è il pensiero della proprietà di ViviJesolo. “Giorgio Lago non è stato “solo” un grande giornalista ed un maestro per tutti coloro che fanno questo lavoro, ma anche un innovatore, un uomo di grande cultura, molto legato al territorio ed anche a Jesolo, città che ha dato vita, ospitandolo per i primi anni, al premio a lui dedicato. Non poteva che essere una rivista storica e così radicata nel territorio come ViviJesolo a portare avanti la proposta di dedicare una via o una piazza (o eventuali altre scelte, condivise con la stessa famiglia) a Giorgio Lago”.