"Verso Nuove Stagioni": al via la stagione teatrale jesolana - TeleVenezia

“Verso Nuove Stagioni”, l’annuale rassegna teatrale, torna ad animare il teatro Vivaldi di Jesolo da martedì 19 ottobre. La stagione 2021-2022, curata dalla Città di Jesolo con la Città Metropolitana di Venezia e organizzata in collaborazione con Regione Veneto e Arteven Circuito Teatrale Regionale, presenta 11 appuntamenti che vedrà grandi protagonisti delle spettacolo e grandi opere teatrali.

Un programma ricco che attira la cittadinanza jesolana

Il calendario si presenta molto ricco e capace di arricchire il panorama culturale della città e animerà il teatro Vivaldi per 6 mesi, dal 19 ottobre al 1° aprile, con inizio alle ore 21.00.

“Anche quest’anno il programma di “Verso Nuove Stagioni” sottolinea la qualità dell’offerta teatrale di Jesolo e lo spessore culturale che la città sta guadagnando – dichiara l’assessore alla Cultura della Città di Jesolo, Giovanni Battista Scaroni –. La rassegna dà spazio alla leggerezza e alla profondità, alle nuove proposte e alle riletture di opere classiche. Una soluzione che negli anni ha conquistato il pubblico, come dimostrano le conferme agli abbonamenti e le nuove richieste”.

“Verso Nuove Stagioni”: le date per il 2021

Ad aprire la rassegna, il 19 e 20 ottobre, sarà la Compagnia italiana di operette con La vedova allegra, la celebre operetta ambientata a Parigi che vede il Barone Zeta impegnato a risolvere un matrimonio combinato tra la vedova del ricco banchiere di corte e un compatriota. Il 3 e 4 novembre a calcare le scene del Vivaldi saranno Giobbe Covatta e Pino Quartullo con lo spettacolo Hollywood Burger, nel quale viene inscenatol’incontro-scontro fra due attori mitomani nella mensa per artisti negli Studios di Hollywood.

Il 19 e 20 novembre toccherà a Moni Ovadia e il suo Dante: il coraggio di assumere il proprio destino, nel quale apre un confronto con il canto XXVI dell’inferno Dantesco, parlando di Ulisse e del suo impegno affinché i compagni non rinunciassero alla possibilità di conoscere.

A chiudere l’anno 2021, il 15 e 16 dicembre, saranno Gigio Alberti, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase e Pierluigi Corallo con Regalo di Natale. L’opera tratta di quattro amici di vecchia data e un misterioso e ricco avvocato, noto nel giro per le sue ingenti perdite, che si incontrano la notte di Natale per una partita a poker, che non avrà nulla di amichevole.

“Verso Nuove Stagioni”: le date per il 2022

Ad aprire il nuovo anno, l’11 gennaio, saranno Paolo Triestino e Giancarlo Ratti con Il rompiballe, in cui un aspirante suicida per amore e un killer finiscono per occupare due stanze comunicanti in un hotel. Il primo vuole porre fine alla sua vita, mentre il secondo vuole porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza.

Il 10 febbraio Ettore Bassi porterà in scena L’attimo fuggente, un lavoro che a trent’anni dal debutto cinematografico rappresenta ancora oggi una pietra miliare del teatro italiano.

Invece, il 24 febbraio Sebastiano Somma farà incontrare due grandi miti della musica italiana, Lucio Battisti e Lucio Dalla, in Lucio incontra Lucio. Il 4 marzo arriverà a Jesolo Alessandro Preziosi che racconterà Otello dalla parte di Cassio, la tragedia della gelosia.

Il 10 marzo la Rbr Dance Company proporrà Boomerang – Gli illusionisti della danza, un viaggio onirico che veicola la necessità di rispettare l’ambiente, e porterà in scena lo scioglimento dei ghiacciai e l’umanità sovrastata dalla tecnologia.

Il 25 marzo gli atletici Okidok proporranno al pubblico jesolano Hahaha, un momento di incontro tra i cartoni animati di Bugs Bunny e il teatro degli oggetti.

A chiudere la rassegna, venerdì 1 aprile 2022, saranno Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris con La camera azzurra. L’opera racconta di due amanti, entrambi sposati, che si incontrano nella camera azzurra per dare sfogo alla propria passione, ma saranno accusati di aver ucciso i loro coniugi con metodi alquanto diabolici.

Jesolo: fine dell’estate ma non per le iniziative teatrali

“Finisce una fantastica stagione balneare ed inizia finalmente la bella stagione a teatro – aggiunge il direttore del Circuito Teatrale Regionale Arteven, Pierluca Donin -. Si recuperano due appuntamenti del vecchio cartellone per poi partire fino ad aprile 2022. Interpreti, testi e allestimenti di prim’ordine per un ritorno in scena di Jesolo che ormai rientra tra i teatri ambiti dalle compagnie nazionali”.

Dove e quando prendere gli abbonamenti per la nuova stagione teatrale

La campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2021/2022 inizierà con la prelazione degli ex-abbonati dal 18 al 27 ottobre e con i nuovi abbonamenti, che potranno essere acquisiti dal 2 al 18 novembre. Gli abbonamenti saranno reperibili presso la Biblioteca Civica di Jesolo, da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30, dove i cittadini potranno richiedere ulteriori informazioni.