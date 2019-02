Venice Sands: Zaia “benedice” l’unione delle spiagge venete

Da Bruxelles il governatore plaude al progetto Venice Sands. Importante riconoscimento anche da Union Camere Veneto.

Le parole di Zaia

“Questi sono bravi imprenditori, perché hanno saputo fare squadra”. E’ con queste iniziative che il Veneto non può fare altro che crescere”. Le parole sono del governatore del Veneto, Luca Zaia, e suonano come una sorta di “benedizione” nei confronti del progetto VENICE SANDS, l’unico esempio di unione tra località balneari.

La partenza

Partito ufficialmente poco più di un anno fa, rilanciato il mese scorso con l’ingresso di un’altra spiaggia, Eraclea (che va ad aggiungersi a Bibione, Caorle e Jesolo), da oggi ha anche l’investitura della Regione.

Una grande unione

Venice Sands è un progetto che mette assieme i consorzi di promozione turistica Bibione Live, Caorle e Venezia Orientale e JesoloVenice, quindi Eraclea attraverso il delegato comunale. Per la prima volta, dunque, le località turistico-balneari della costa veneziana (più il partner privato Atvo, Azienda di Trasporti del Veneto Orientale) assieme per fare promozione turistica, per prendere parte a progetti con partner istituzionali con una unica immagine e un unico indirizzo, per essere presenti alle principali fiere internazionali.

Da Bruxelles al Veneto

Come in occasione del “Salon des Vacances”, la fiera internazionale del turismo di Bruxelles, capace, nell’edizione 2018, di fare registrare 108mila visitatori e circa 800 espositori.

I rappresentanti

In questa occasione i rappresentanti delle quattro realtà (Giuliana Basso, presidente di Bibione Live; Luigi Pasqualinotto, presidente di JesoloVenice; Alberto Fiammengo, in rappresentanza di Caorle e Venezia Orientale; Alessandro Berton, per Eraclea), sono stati ricevuti dal presidente Zaia, nella sede della regione Veneto a Bruxelles.

la partnership di Atvo

Quattro spiagge ed un partner come Atvo, Azienda dei trasporti del Veneto Orientale, che ha deciso di investire nel progetto. “Perché questa è gente seria: si investe su progetti seri e si investe, si fa rete. Esattamente quello che altre comunità internazionali e nazionali non sanno fare”.

Risorse importanti

Quindi si può guardare al futuro con ottimismo? “Abbiamo una comunità delle spiagge che ci viene invidiata da tutto il mondo – conclude il governatore del Veneto, Zaia – non dobbiamo inventare nulla, ma sostenere le imprese. Come dico sempre ai miei assessori ed ai miei collaboratori: evitate di fare l’ufficio complicazione delle cose semplici”.

La presenza di Union Camere

Presente all’incontro, anche il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza. “Le camere di commercio hanno competenza sul territorio – ha commentato Pozza – per cui favoriamo questa compattezza e siamo pronti a dare il nostro contributo. Le spiagge venete unite rappresentano un modello, un esempio. Non a caso proprio in questo territorio, poco tempo fa è nato il G20 delle spiagge. Un’ulteriore sensibilità e visione del futuro, che si vince solo se si fa squadra.

Primi sul turismo in Italia

l Veneto è la prima regione per presenze turistiche, le nostre spiagge sono un fiore all’occhiello, con una stagione che non è solo durante l’estate. I nostri imprenditori hanno la visione giusta per sapere vendere il nostro prodotto e la nostra terra”.

Soddisfazione generale

Soddisfatti dell’incontro i rappresentanti delle quattro spiagge di Venice Sands.

Luigi Pasqualinotto, JesoloVenice. “Le parole del presidente Zaia, il fatto che ci abbia voluto incontrare a Bruxelles, dove siamo presenti alla fiera internazionale, è un segno importante al riconoscimento al lavoro svolto dalle spiagge che hanno deciso di fare sinergia.

Verso l’unione interregionale

Giuliana Basso, Bibione Live. “Siamo partiti con tre spiagge, Bibione, Caorle e Jesolo, e da quest’anno si è unita anche Eraclea. Il nostro obiettivo è di riunire le spiagge dell’Alto Adriatico e, se possibile, superare anche i confini regionali. Vogliamo presentarci con una costa veramente forte: possiamo avere una immagine, a livello internazionale, veramente impattante. Per poterlo fare, dobbiamo essere insieme.

Le date

La fiera di Bruxelles sarà visitabile fino a domenica 10 febbraio.

Le spiagge di Venice Sands parteciperanno, poi, alla Fr.e.e. di Monaco, dal 20 al 24 febbraio, quindi alla Utazas, a Budapest, dal 21 al 24 febbraio.