Dopo il primo assaggio di quest’anno, avvenuto in primavera, torna, dal 17 al 26 ottobre, “Venice Fashion Week”. In programma dieci giorni di incontri, mostre, convegni e sfilate in palazzi, gallerie, luoghi d’arte, per promuovere la moda sostenibile, l’alto artigianato e gli stilisti emergenti.

Venice Fashion Week

La manifestazione, organizzata da “Venezia da Vivere” è stata presentata questa mattina, a Ca’ Farsetti, con una conferenza stampa a cui sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale al Turismo, Paola Mar, e gli organizzatori, Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti.

“E’ un’evento in continua crescita, con tante idee, proposte, collaborazioni e appuntamenti sempre nuovi e stimolanti. L’obiettivo principale è quello di promuovere le eccellenze della nostra città.” Ha sottolineato l’assessore Paola Mar.

