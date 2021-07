Domenica Venezia diventerà ufficialmente la capitale mondiale della sostenibilità. Il G20 fornisce l’occasione alla città per concentrare il settore in tutto il mondo su un progetto in cantiere da tempo.

Le personalità che presenzieranno all’evento

Per il battesimo ci saranno il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il Ministro alla Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, Luca Zaia ed il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

La sede che ospiterà l’evento sarà Ca’ Corner. Lì il Prefetto accoglierà i rappresentanti delle aziende socie di grande caratura, come Snam, assicurazioni generali ed istituzioni. In queste ultime, ad esempio, rientrano Confindustria Veneto, Ca’ Foscari, il Conservatorio Benedetto Marcello, Iuav, la Fondazione Cini.

Impegni ed interventi del Sindaco Luigi Brugnaro

L’agenda del Sindaco, intanto, è fitta di appuntamenti. Ieri ha incontrato il Ministro Franco, al quale ha chiesto il rifinanziamento della legge speciale con 150 milioni di euro all’anno per 10 anni e lo sblocco degli stanziamenti di 28 milioni per il 2020 e il 2021.

Stamattina è arrivato il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini. Egli che è andato in sopralluogo lungo il canale dei petroli ed il porto commerciale per capire dove passerebbero le navi da crociera secondo la proposta di Luca Zaia e di Luigi Brugnaro. Il Primo cittadino veneziano ha parlato di voglia di dialogo e di boccate di ossigeno per la città.

Il compito della Fondazione di promuovere la sostenibilità

La Fondazione avrà il compito arduo ma vitale, per un pianeta che sembra destinato all’autodistruzione, di traghettare l’industria e la produzione di energia in una dimensione sostenibile attraverso la creazione di un polo dell’idrogeno, l’abbandono dell’uso del carbone per produrre energia e la promozione della ricerca.

Sabato è prevista una manifestazione di protesta lungo le Zattere. Sarà un altro momento di confronto con i grandi del pianeta, anche se a distanza.