La tecnologia messa a punto per affrontare lo spazio o fornire risposte ai bisogni del Pianeta: è questo il presupposto della chiamata dei giovani talenti da tutto il mondo da parte del Veneto, dai 18 ai 25 anni se hanno idee e progetti per usare i dati delle imprese spaziali. La prima edizione del progetto Veneto Stars si focalizza sull’utilizzo dei dati spaziali nel mondo dell’agricoltura e i team composti da un minimo di 2 a un massimo di 7 persone, potranno presentare i loro progetti fino al 15 aprile 2023.

Il commento di Luca Zaia

“Dal Veneto all’Europa, una chiamata per tutti i giovani talenti che hanno idee e progetti per diffondere la cultura e l’utilizzo dei dati dello spazio. Questa sfida porta il nome di Veneto Stars. Il Veneto vuole essere la regione dei giovani, l’incubatore degli innovatori, e questo progetto dimostra quanto teniamo a loro. Una generazione che sarà la protagonista nell’evoluzione dell’ecosistema digitale non solo a livello regionale, ma anche nazionale e internazionale.

Quest’anno abbiamo dato il tema dell’agricoltura. Ci sono già dei progetti rispetto alla siccità, al risparmio della risorsa idrica. piuttosto che progetti che si occupano dei parassiti e delle api, sempre utilizzando dati spaziali”.

Veneto Stars

La speranza è che i progetti possono essere utili in questo momento, ad esempio, per risparmiare acqua data la siccità e nel Veneto ci sono molte imprese che lavorando per lo spazio, stanno affinando la tecnica di coltivazione fuori suolo, ossia idroponica, che consiste nel sostituire la terra come un substrato di argilla, pertite, vermiculite, fibra di cocco, lana di roccia e irrigata con acqua e composti inorganici. Di sicuro una nuova frontiera.

Il commento di Federico Zoppas

“Abbiamo aziende che sono specializzate nell’osservazione sia dei sistemi ottici, sistemi di bilanciamento termico, cyber security, sistemi per l’agricoltura idroponica che anche questa è fondamentale per programmare le missioni, per esempio verso i pianeti remoti, perché di fatto non possono portare cibo per sei mesi in scatola. Quindi anche psicologicamente per l’astronauta il fatto di potersi crescere delle piantine che hanno delle proprietà nutrienti diverse è qualcosa di molto importante”.

La durata

Il progetto Veneto Stars ha durata triennale e negli anni 2024 e 2025 si rivolgerà ai settori del turismo, con focus sui Siti Unesco e flussi turistici, e successivamente alla gestione dei grandi eventi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.

Nel Veneto ci sono 260 aziende che hanno a che fare con l’aerospazio e l’aeronautica e danno lavoro a 5000 detti L’Italia inoltre è considerata nel mondo, una potenza all’avanguardia nella costruzione dei satelliti e dei missili.

Il potenziale

Il potenziale della Space Economy è enorme e ha ricadute trasversali su moltissimi comparti. Solo in Veneto AIR, la Rete Innovativa Regionale Aerospaziale, presieduta da Federico Zoppas, ha mappato oltre 260 aziende coinvolte in forniture aerospaziali e la Regione ha compreso perfettamente la forza trainante e strategica del settore.