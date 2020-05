Sono centinaia le agenzie di viaggio nel Veneto che rischiano di chiudere. Per questo hanno deciso di fare squadra e realizzare un video in cui spiegano perché costituiscono un anello di congiunzione importante tra i turisti e la regione. Nel video dal titolo “Uniti per ripartire” un rappresentante per ogni provincia veneta lancia un messaggio.

Le agenzie di viaggio in questi mesi hanno lavorato per rimpatriare i loro clienti con successo, sostenendo spese fisse che non sono riusciti a compensare con i ricavi. Esprimono la speranza che il voucher, che riconosce il valore del denaro investito nella vacanza, possa farli tornare utili. L’invito alla classe politica è che vengano definite regole e aiuti per favorire la ripartenza in tutta la filiera turistica