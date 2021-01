Veneto: i saldi sono partiti già con le vendite promozionali

In Veneto i saldi inizieranno il 30 di gennaio e si concluderanno il 31 marzo. E’, però, possibile effettuare le vendite promozionali 30 giorni prima dei saldi.

Le dichiarazioni di Giannino Gabriel

“Federazione Moda Italia Veneto è soddisfatta del provvedimento di modifica della disciplina sulle vendite di fine stagione e promozioni deliberato dalla regione Veneto per la sola stagione invernale 2021 in quanto consentirà al settore di vendere a prezzi scontati da subito, offrendo opportunità con le vendite promozionali, e dal 30 gennaio fino al 31 marzo con i saldi invernali”. Così Giannino Gabriel, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio Metropolitana di Venezia e Veneto, commenta l’avvio a singhiozzo dei saldi invernali 2021.

Serve regolamentare il mercato del web

“Sarà necessaria più che mai una legge nazionale che regolamenti il mercato nel web per evitare di arricchire ulteriormente i soli colossi dello stesso e le aziende estere collegate che ci fanno concorrenza sleale, anche fiscalmente, soprattutto in questo momento.

Il 2021 inizierà comunque con un gennaio di vendite promozionali e saldi del buon auspicio, perché rappresentano un volano d’affari importante per l’;economia e, soprattutto, un’opportunità per i consumatori che possono acquistare i prodotti tanto desiderati a prezzi ribassati. Ai negozi servono per incassare la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, ma anche per far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni. Tuttavia, non rappresentano certo un momento di sviluppo perché erodono una marginalità divenuta sempre più di sopravvivenza.”

Un nuovo lockdown non è sostenibile

“E’ importante, però che Venezia ed il Veneto non si fermino ancora perché un nuovo lockdown rappresenterebbe un danno irreparabile per il settore moda. L’invito è, poi, rivolto ai consumatori per un acquisto in sicurezza e sostenibile, a kilometro zero presso i negozi di prossimità”. Conclude così Giannino Gabriel.

Il calendario saldi invernali 2021 in Veneto