Stefano Zanella conduce Obiettivo Impresa – Speciale Venetex. Gli ospiti sono Natascia Meggiato, responsabile marketing della Carrozzeria Pesce e Leonardo Villani, responsabile broker di Venetex. In questa nuova puntata verrà approfondita, oltre a diversi ambiti e settori dell’economia, la figura del broker come guida per il business.

C’è molto confronto nel circuito Venetex, giusto Leonardo Villani?

“Senza dubbio. Una delle cose che più ci è mancata quest’anno è stata l’incontro, un momento integrante del circuito. Quando ci viene raccontato che confrontandosi sono emersi dei consigli, uno stesso modo di approcciarsi alle questioni economiche e gli stessi principi, diventa un momento di arricchimento e di crescita.

Si può crescere anche con valori condivisi come la reciprocità o la valorizzazione del territorio. Quest’ultima è fondamentale: è uno strumento che permette di avere un motivo valido per scegliere un fornitore del tuo territorio invece che quelli nazionali.

Col circuito permettiamo a delle aziende locali di avere una leva fortissima affinché altri preferiscano loro con prezzi congrui al lavoro che viene messo in campo tutti i giorni”.