Nella seconda puntata di “Obiettivo Impresa – Community Regionale dell’Economia Reale” programma condotto da Stefano Zanella, abbiamo discusso insieme a Letizia Rigato, Key Account Manager di Venetex, Niccolò Zanivan, Circuito Venetex Ambassador e Oliviero Negro, Negro Casa e di come l’azienda e nata e si è evoluta in questi anni aiutando le altre aziende del territorio.

Quali sono i settori in cui vi piacerebbe espandervi?

“Noi lavoriamo su tutti i settori merceologici. E’ chiaro che finché c’è una tendenza allo sviluppo dell’economia in ambito edilizio, che porta allo sviluppo di economia green e sviluppo sostenibile, questo è uno degli ambiti che prediligiamo.

Quello edilistico è un settore di tendenza, ma speriamo che riparta velocemente il turismo: siamo presenti, infatti, nella ristorazione, nel settore alberghiero e in quello dei viaggi di lavoro e di piacere.

Speriamo anche che il settore turistico riparta grazie a noi e al supporto che noi possiamo dare alle imprese”.

E riguardo della vostra espansione nel terzo settore?

“Siamo felici di poter dare una mano a tutte le associazioni culturali, sociali e anche alle cooperative (già molto presenti nel nostro sistema), che lavorano anch’esse come realtà aziendali e che quindi hanno bisogno di sinergie, scambi e di essere conosciute.

Quindi il sistema Venetex funziona per loro esattamente come per le altre imprese, dando diverse opportunità di sviluppo.

Ci piace l’idea di sostenere la cultura e il sociale, ci riteniamo anche un’impresa etica e sociale, per cui le associazioni del terzo settore sono le benvenute.” Queste le parole di Letizia Rigato in occasione dell’intervista a TeleVenezia.