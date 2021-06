Stefano Zanella conduce Obiettivo Impresa – Speciale Venetex. Gli ospiti sono Natascia Meggiato, responsabile marketing della Carrozzeria Pesce e Leonardo Villani, responsabile broker di Venetex. In questa nuova puntata verrà approfondita, oltre a diversi ambiti e settori dell’economia, la figura del broker come guida per il business.

Leonardo Villani, quali sono le categorie merceologiche più attive in Venetex?

“Venetex è un circuito di aziende per aziende. Sicuramente troviamo tutto quello che viene richiesto dalle aziende: forniture per ufficio e tutte le cose base per l’azienda”.

L’azienda aderisce e ha bisogno di una serie di strumenti. Si rivolge a lei che suggerisce e compie la ricerca?

“Esattamente. Appena l’azienda entra nel circuito l’affianchiamo nell’attivazione e raccogliamo e suoi bisogni. Diamo delle indicazioni e delle risposte più attinenti a quelle che possono essere le esigenze. Ad esempio se c’è bisogno delle risme per le stampanti, noi troviamo il fornitore più vicino e glielo suggeriamo.

Questa stessa cosa la facciamo con qualunque richiesta, dalla manutenzione alla cancelleria. Può capitare di cercare qualcosa fuori dal circuito: seguendo i desideri delle aziende aderenti, andiamo a cercare le imprese esterne per portarle in Venetex.

Così diamo nuove opportunità di business all’azienda entrante dato che c’è già qualcuno che ha l’ha richiesta”.