Nella seconda puntata di “Obiettivo Impresa – Community Regionale dell’Economia Reale” programma condotto da Stefano Zanella, abbiamo discusso insieme a Letizia Rigato, Key Account Manager di Venetex, Niccolò Zanivan, Circuito Venetex Ambassador e Oliviero Negro, Negro Casa e di come l’azienda e nata e si è evoluta in questi anni aiutando le altre aziende del territorio.

Ci rispiega cosa è Venetex?

“Venetex è una rete di aziende del Veneto, esistiamo dal 2016 con lo scopo di far crescere le aziende del nostro territorio in modo che le aziende possano fare sinergia tra di loro, fare più fatturato, trovare nuovi clienti e una maggiore liquidità che rimane sul territorio.

Il bello di questo sistema è che le imprese si danno fiducia tra di loro, un redditto in più creato per il territorio che porta quel valore aggiunto che le imprese non erano riuscite a maturare nel classico sistema di scambi economici.

Abbiamo tante imprese che hanno trovato tanta soddisfazione nel nostro sistema per merito dei nostri colleghi broker. Nel lavoro che facciamo con le imprese creiamo sinergia e partnership sul territorio”.

C’è un particolare tipo di imprese con la quale si hanno più soddisfazioni?

“In questo ultimo periodo il nostro mercato si muove come quello tradizionale quindi l’edilizia con l’ecobonus che si sta muovendo bene ma anche, a sorpresa, il sistema alimentare delle piattaforme a domicilio”.