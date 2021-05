Nella prima puntata di “Obiettivo Impresa – Reti d’impresa per una nuova economia” programma condotto da Stefano Zanella, abbiamo discusso insieme a Rocco Bolgan, amministratore delegato della Teknopoint, e Giampiero Trabuio, amministratore delegato di Circuito Venetex.

Consolidare la propria presenza nel territorio è l’obiettivo principale per Venetex. Giampiero Trabuio non nasconde l’ambizione di poter crescere ulteriormente in tutta Italia, con uno sguardo sempre vigile all’Europa.

Prospettive future di Venetex

“Gli step che abbiamo di fronte, di medio e lungo termine, nostri e di sardex, è di andare in tutta italia. Successivamente è quello di coinvolgere anche le persone fisiche e la pubblica amministrazione. Coinvolgere altri stati è ancora un qualcosa troppo aldilà”. Per informazioni: www. circuitovenetex.net – info@circuitovenetex.net

Il feedback positivo Rocco Bolgan

“E’ già il secondo anno che rinnoviamo la nostra adesione. La nostra esperienza è positiva. Parlo da imprenditore: il fine di qualsiasi attività economica è la ricerca di nuovi clienti e profitto. A noi Venetex sta portando dei nuovi clienti. Il fatto che ci siano migliaia di altre imprese conferma che il circuito, oltre ai fini etici di incentivare gli scambi locali per un aiuto reciproco, ha sempre con scopi economici”.