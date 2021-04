Questo è il momento degli over ’70 e da fine mese si arriverà alla media giornaliera di vaccini auspicata dal governo Draghi. Prezioso è il supporto dei medici di base. Attualmente ci sono quasi 1200 medici di famiglia su 3800 impegnati nelle vaccinazioni, e altri si stanno mobilitando.

Vaccini si accelera da Venerdì

Le direttive del generale Figliuolo prevedono 40 mila somministrazioni al giorno in Veneto. Attualmente la regione procede per 20 mila somministrazioni giornaliere e di in ora in ora le si lavora per andare a regime.

Il punto di Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità

“Al 29 aprile dobbiamo arrivare alle 40 mila somminastrazioni al giorno, secondo il commissario, in Veneto che porteranno ai famosi 500 mila su scala nazionale. Noi ci eravamo già andati molto vicini, una delle punte raggiunte è stata di 37 mila.

Continuiamo ora la vaccinazioni delle persone fragili e degli over ’70. Le Usl hanno aperto le prenotazioni. dipende se il proprio medico è già partito con la vaccinazione”.