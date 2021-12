Sotto l’albero quest’anno è più probabile che i bambini troveranno i vaccini anziché i regali richiesti. Tanto si stanno impegnando le unità sanitarie locali nella campagna vaccinale nel Veneto.

Vaccini

Anche il giorno di Santo Stefano, il 31 dicembre e tutte le prossime domeniche i medici sono stati reclutati per la campagna vaccinale dei bimbi. Dai 5 agli 11 anni. “Offriamo orari specifici e apertura straordinarie” dicono all’Ulss 3 Serenissima.

Terza dose

Per gli adulti e in particolare per la terza dose la grancassa è stata affidata a Federica Pellegrini che ha girato uno spot. In campo durante i giorni di Natale anche Luca Zaia che andrà a San Vendemiano il 26 dicembre. Ci sarà l’inaugurazione di un nuovo HUB vaccinale realizzato dall’Ulss 2 di Treviso.

Dopo aver messo in guardia per i giorni delle feste il presidente della giunta regionale avverte. “lo scorso anno il virus veniva da ovest. Verona è stata la città colpita per prima. Quest’anno è arrivato dall’est e l’onda lunga forse deve ancora investire tutta la regione”.