Vaccinazioni antinfluenzali, è boom nel Veneto orientale. La campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021 supererà molto probabilmente i livelli degli anni scorsi. Campagna che riguarda principalmente la copertura degli anziani, dove i livelli erano già tra i più altri del mondo.

Dai Medici di Medicina Generale infatti, in poco più di una settimana dall’avvio della vaccinazione sono state somministrate più di 30 mila dosi di vaccino.

I Medici di Medicina Generale hanno operato sia nei propri ambulatori, sia in palazzetti dello sport e palestre messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. In questo senso, l’esempio più evidente e è stato quello di Eraclea.

Qualche giorno fa, al palazzetto dello sport di via Largon, a Eraclea, in una sola mattinata sono state vaccinati 550 ultrasessantenni su un totale di 2845, sempre over 65.

Vaccinazioni antinfluenzali, le parole di Lorenzo Bulegato

Il direttore del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 4 così riferisce: “Premesso che quest’anno la vaccinazione per l’influenza è vivamente consigliata per evitare una

sovrapposizione con l’infezione da coronavirus, abbiamo registrato una vera e propria corsa al vaccino.

I motivi sono sostanzialmente tre: la preoccupazione in tl’ottimo lavoro dei medici di famiglia che si sono subito attivati per vaccinare i propri assistiti e la collaborazione delle amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione ampi spazi per l’immunizzazione.”

Le dosi acquistate per questa campagna di vaccinazione antinfluenzale sono circa 70 mila, 22 mila in più dello scorso anno, fornite in due tranche. Completata la prima quota di vaccini, si procede ora verso la seconda ed ultima fase fissata a inizio novembre, che andrà a completare tutte le richieste. Per vaccinarsi c’è tempo sino a fine anno.

La somministrazione procederà sempre secondo criteri di priorità, quindi con precedenza alle persone fragili, anziani, personale dei servizi essenziali.