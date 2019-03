Agli studenti delle scuole superiori Una bandiera per l’Europa

Agli studenti delle scuole superiori della città “Una bandiera per l’Europa”. La presidente Damiano afferma che sia il futuro dell’Italia e dell’Europa

Ha preso il via questa mattina dall’Istituto salesiano San Marco l’iniziativa “Una bandiera per l’Europa”. Il progetto promosso dal Comune di Venezia per valorizzare la bandiera europea, coinvolgendo i cittadini, in particolare i giovani.

A consegnare il vessillo agli studenti, prima all’Istituto San Marco, poi alle scuole Luzzatti, Morin, Guggenheim, Parini, Pacinotti è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano. La presidente dal 18 al 29 marzo farà tappa in tutte le 19 scuole secondarie di secondo grado del Comune di Venezia.

La conferenza

“Con questa occasione – ha spiegato la presidente ai ragazzi – la Città di Venezia vuole incoraggiare voi giovani a votare il 26 maggio 2019 alle elezioni del Parlamento europeo”.

In primo piano i dati registrati alle ultime elezioni europee del 2014, in cui ha votato solo il 30% dei giovani aventi diritto. “Un risultato sconfortante – ha commentato Damiano – che speriamo cresca di molto alle prossime elezioni europee. In Italia ha votato il 57% degli aventi diritto con un trend in calo dal 2004 e 2009. Comunque l’Italia è uno dei Paesi in cui l’affluenza alle urne è più alto in Unione europee (dopo Belgio e Lussemburgo). Siamo pur sempre uno dei sei Paesi fondatori dell’Unione europea già dal 1950!

Oggi vorrei invitarvi a prendere coscienza della responsabilità che ricade su di voi in occasione di queste elezioni. Siete infatti chiamati a diventare parte attiva del processo decisionale e della vita democratica dell’Unione europea in quanto cittadini italiani. Il voto rappresenta un diritto ma ancor più un dovere nei confronti della vostra città e nazione, questo implica un impegno anche a livello europeo. Con l’intento di stimolarvi a prendere coscienza del vostro ruolo, come rappresentanti dell futuro dell’Italia e dell’Europa e sarete tra i protagonisti di queste elezioni.

Con questa consapevolezza oggi vi consegno questa bandiera quale simbolo dell’Unione europea cui appartenete. La bandiera europea vuole dunque essere emblema del vostro diritto e dovere di partecipare attivamente alla vita dello Stato e vuole sensibilizzarvi all’utilizzo del più grande strumento di democrazia, che è il voto”.

La bandiera

Lo spirito di partecipazione attiva dei cittadini verrà esteso a tutta la cittadinanza con la consegna gratuita della bandiera europea da parte dell’ufficio Europe Direct Venezia Veneto, nella nuova sede comunale di via Spalti 28.

I cittadini sono invitati a scattare una foto o realizzare un video da pubblicare sui profili social di Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l’hashtag #EuropeDirectVenezia e taggando i profili social di Europe Direct. In alternativa, le foto possono essere inviate infoeuropa@comune.venezia.it o via Whatsapp al 3458358360. Inoltre, i partecipanti riceveranno un omaggio in occasione della Festa dell’Europa, mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 16 al Cinema Dante d’Essai (via Sernaglia 10 Mestre), che si celebrerà con la proiezione gratuita del film “La donna elettrica”, vincitore del Premio Lux 2018 del Parlamento europeo.