Umana Reyer: la squadra maschile ai play-off di Champions e in campionato contro Aquila Basket. Le ragazze sconfitte dalla Famila Schio

Francesco Rigo, come ogni giovedì, ci racconta la settimana della Reyer. Ed oggi è tempo di bilanci.

La Champions

La squadra maschile infatti ha centrato il secondo obbiettivo stagionale: ha superato il primo turno di Champions conquistando i play-off. La Reyer si è aggiudicata il secondo posto del girone B.

Questo risultato è una grande conquista se pensiamo anche al fatto che sono state vinte 10 partite su 14, un livello di vittorie mai raggiunto per l’Umana Reyer.

I giocatori hanno dimostrato arrivando a questo traguardo il loro spirito di squadra, l’unione e la perseveranza di fronte alle difficoltà. Infatti le partite in Europa sono state una vera e propria sfida per la Reyer, considerando anche il fatto che in Italia il basket si è sviluppato piuttosto recentemente.

Anche il coach della squadra si è detto soddisfatto della vittoria raggiunta in un girone piuttosto complicato. Ha spiegato anche che dopo questi giorni di fuoco la squadra ha bisogno di un po’ di riposo. Inoltre il coach ha dedicato la vittoria a Fabio Vianello, un componente del team dell’Umana Reyer che ha da poco subito un intervento.

Il campionato

La prossima domenica la squadra torna in campo contro la Dolomiti Energia Trentino. Con l’Aquila Basket c’è sempre stata una certa rivalità. Le due infatti si erano già affrontate qualche anno fa in una finale di scudetto vinta dalla Reyer e in una semifinale in cui hanno avuto la meglio gli avversari.

La squadra femminile invece è al primo posto in classifica con Schio. La partita della scorsa domenica è stata molto combattuta ma alla fine è stata vinta dalla Famila Schio.

Ricordiamo che per la Reyer femminile è il primo scivolone della stagione; rimane comunque solo la seconda sconfitta. In questa partita poi, ha esordito il nuovo acquisto della squadra: Laura Macchi.

I nuovi arrivi

La Macchi arriva da Napoli ma ha giocato 11 anni con Schio. Ha all’attivo 9 scudetti e 11 Coppe Italia, con un totale di oltre 600 partite in Serie A. E’ una delle giocatrici italiane di basket più forti di sempre.

Oltre a lei, nuova in campo anche l’americana LaToya Sanders. Anche lei ha una grandissima esperienza alle spalle che farà bene alla squadra.