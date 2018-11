La pausa è iniziata e si tirano le somme: novembre impegnativo ma positivo per l’Umana Reyer, di cui il coach Walter De Raffaele va fiero. Nel weekend un evento tutto dedicato agli under 18.

La vittoria contro l’Avellino è stata la coronamento di un’ottima partita per la Reyer, che ha trionfato con un 49-79. Secondo il coach De Raffaele, i suoi giocatori sono riusciti ad intuire i limiti dell’Avellino, mantenendo una difesa attenta per tutta la partita.

In questa settimana di pausa per la Reyer maschile, le ragazze hanno ripreso, battendo 48 a 82 Battipaglia; domenica saranno nuovamente in trasferta, a Lucca questa volta, e sperano una nuova vittoria in seguito alla sconfitta di ieri sera: la partita di EuroCup contro Nantes, infatti, non è andata come sperato. In caso di risultato positivo nelle prossime due partite, comunque, le ragazze di Umana Reyer potranno qualificarsi per il prossimo step.

Alberto Minazzi ricorda infine l’evento organizzato al Palasport Taliercio per il prossimo weekend: un torneo dedicato alle formazioni under 18 che inizierà sabato mattina (i cancelli apriranno alle 8.30) con la partita tra Umana Reyer e Banco di Sardegna Sassari a partire dalle 9.30, seguita da quella fra Dolomiti Energia Trentino e Alma Pallacanestro Trieste. I cancelli poi si riapriranno alle 17.30 per le partite fra Trieste e Sassari e fra Reyer e Trento.

I due giorni si chiuderanno domenica mattina alle 10 (apertura dei cancelli alle 9.00) con la partita fra Trento e Sassari seguita dall’incontro conclusivo tra Reyer e Trieste. Si classificheranno per il turno successivo le prime due squadre di ciascun raggruppamento, che si sfideranno poi in occasione della Final Eight di Coppa Italia maschile che quest’anno avrà luogo a Firenze.

L’ingresso a tutti gli interessati è libero.