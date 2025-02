La vittoria sull’Alama

Umana Reyer domina il derby veneto contro Alama San Martino di Lupari

L’Umana Reyer chiude la prima parte della stagione con un successo convincente nel derby veneto contro l’Alama San Martino di Lupari, imponendosi 70-47 al Taliercio. Una vittoria netta che permette alle orogranata di rispondere al successo di Schio e mantenere il passo nelle zone alte della classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato, concluso sul 31-26, le ragazze di coach Andrea Mazzon hanno cambiato marcia nella ripresa, piazzando un devastante parziale di 13-0 a inizio terzo quarto. Un break che ha indirizzato definitivamente la partita, permettendo alla Reyer di gestire il vantaggio fino alla sirena finale senza mai concedere alle avversarie la possibilità di riaprire il match.

Le chiavi della partita

La solidità difensiva è stata ancora una volta l’arma vincente delle orogranata, capaci di limitare San Martino di Lupari a soli 47 punti e di forzare ben 23 palle perse. Impressionante la pressione difensiva che ha portato le ospiti a tentare solamente due tiri liberi in tutta la gara.

In attacco, la Reyer ha fatto girare bene la palla, registrando 20 assist di squadra e sfruttando al meglio il contropiede, che ha fruttato ben 26 punti. La valutazione complessiva della squadra ha toccato quota 90, segnale di una prestazione di alto livello su entrambi i lati del campo.

Reyer in Nazionale

Kamiah Smalls è stata la miglior marcatrice delle orogranata con 16 punti (75% al tiro), 4 triple a segno, 3 rimbalzi e un ottimo 19 di valutazione. Prestazione solida anche per Lorela Cubaj, che sfiora la doppia doppia con 10 punti e 9 rimbalzi in 22 minuti di gioco, confermando il suo ottimo stato di forma. Importante anche il contributo difensivo della coppia Nicolodi-Stankovic sotto canestro, mentre l’ingresso di Mariella Santucci ha dato energia e ritmo alla squadra: per lei 7 punti e un grande impatto nella gestione della gara.

L’ottimo momento delle orogranata si riflette anche nelle convocazioni per la seconda finestra FIBA della stagione. Sei giocatrici della Reyer vestiranno i colori delle rispettive nazionali: Pan, Villa, Cubaj e Fassina per l’Italia, Kuier per la Finlandia e Berkani nel 3X3 della Francia. Un riconoscimento importante per il lavoro della società e del coach Mazzon, che continua a valorizzare le sue atlete a livello internazionale.

