Ulss4: vogliamo assumere medici e infermieri ma non se ne trovano

Situazione del personale dell’Ulss4. Quota 100: un’ottantina i potenziali pensionati. Negli ultimi concorsi espletati si è palesata l’ennesima carenza di personale

“Premetto che non siamo in una situazione drammatica però è sicuramente difficile. Perché nonostante non sia mai stato tagliato alcun posto di lavoro, e nonostante si continui a bandire concorsi per assumere personale, non se ne trova.” Il direttore generale dell’Ulss4, Carlo Bramezza, affiancato dal direttore sanitario Maria Grazia Carraro, dal direttore delle Risorse Umane Massimo Visentin, e dal direttore della Funzione Ospedaliera Caterina De Marco, stamane ha illustrato la situazione dell’organico all’Ulss4 che attualmente consiste in circa 2500 unità. Organico per il quale dal 2015 l’Ulss4 ha ottenuto dalla Regione Veneto l’autorizzazione all’assunzione di 42 posti aggiuntivi per varie specialità, ma ad oggi (30 gennaio) i posti vacanti sono 64 per la carenza di personale sul mercato del lavoro.

Le unità operative in cui si riscontrano maggiori difficoltà di reclutamento specialisti sono la radiologia (9 posti vacanti), l’anestesia e rianimazione (12 posti vacanti), l’ostetricia e ginecologia (7 posti vacanti), la pediatria (6 posti vacanti). Nel 2018 l’Azienda ha espletato per ogni tipologia di contratto (tempo indeterminato, determinato e libero professionale) ben 65 selezioni a cui hanno partecipato, e sono stati selezionati, complessivamente 95 candidati. Si questi 95 solo 30 professionisti hanno però accettato l’assunzione.

Carenza di personale

Come spiegato dal dottor Massimo Visentin, negli ultimi concorsi espletati si è palesata l’ennesima carenza di personale: nel concorso per medici di anestesia e rianimazione sono pervenute 6 domande ma nessun candidato si è presentato al concorso; per medici di pediatria 1 domanda e nessun candidato presente; per l’ostetricia e ginecologia 8 domande, 2 i candidati presenti ma è stato possibile assumerne uno; per la nefrologia 17 le domande, 6 medici si sono presentati al concorso e uno solo assunto.

Infermieri

Sul fronte infermieri l’elevato turnover richiede continue assunzioni tuttavia, anche in questo caso, la disponibilità di personale è praticamente esaurita. O meglio: nel concorso svoltosi nel 2017 a Jesolo i candidati furono 5902, il numero dei partecipanti si ridusse a 3004 e gli idonei risultarono essere 462, di questi 160 sono stati assunti: “Il problema è che la lista degli idonei è praticamente esaurita – ha osservato il DG Bramezza – gli altri potenziali reclutati stanno rinunciando perché sono al lavoro altrove, perché prevedono di essere assunti vicino a casa e per altri svariati motivi. Su questo fronte l’area risorse umane si è attivata per avviare una nuova selezione di infermieri”. “In questo contesto chiedo alla cittadinanza – conclude Bramezza – di comprendere che il personale medico e del comparto sta lavorando molto e sta facendo tutto il possibile per far funzionale al meglio il servizio sanitario”.

Non è mancato il riferimento a “Quota 100” per la quale è stimato che circa un’ottantina di dipendenti dell’Ulss4 ha i requisiti per richiedere la pensione anticipata.