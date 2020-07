Ulss4: gli esami di laboratorio si possono prenotare su internet

In questi giorni è stata attivata la prenotazione online anche per gli esami di laboratorio dell’Ulss4, che consente a un importante numero di utenti la prenotazione in modo istantaneo, oltre a poter scegliere giorno e orario preferito per effettuare l’esame, senza dover ricorrere all’utilizzo del CUP telefonico.

La prenotazione

Chi è già registrato al sito aziendale lo avrà già notato, mentre chi ad oggi non ha mai utilizzato questa modalità potrà farlo in modo intuitivo. E’ sufficiente accedere al portale internet www.aulss4.veneto.it e cliccare sulla colonna di destra alla voce “iCup, il Cup on-line”; a questo punto si aprirà una nuova schermata dove è necessario inserire le credenziali per l’accesso, poi appariranno le varie possibilità di prenotazione con il tasto “Prestazioni di laboratorio” posto in cima agli altri. Inseriti i dati della prescrizione medica l’utente potrà quindi prenotare in autonomia a partire dal giorno successivo quello di accesso al web.

Ulss4

Conclusa l’operazione, la piattaforma online consentirà di scaricare un promemoria con data, ora e luogo in cui effettuare gli esami di laboratorio, con l’indicazione di presentarsi esclusivamente 5 minuti prima dell’appuntamento fissato per meglio gestire i flussi.

Si ricorda che questa tipologia di prenotazione è al momento eseguibile solo attraverso il portale internet dell’Ulss 4; a breve sarà disponibile la funzione anche sull’applicazione per telefonino o tablet “iCup mobile”.

La novità

Sempre sul fronte prenotazioni, un’altra novità recentemente attivata sia per le prenotazioni online e sia per quelle da telefonino o tablet, è il servizio “reminder” che prevede l’invio di un messaggio di promemoria della prestazione, sul cellulare. Ricevuto l’sms, l’utente può quindi confermare la prestazione (rispondendo CONF 1001) oppure cancellarla (rispondendo DISD 1001) con sms. La mancata risposta s’intenderà come conferma della prenotazione.

La prenotazione online degli esami di laboratorio consentirà la gestione informatica di un’importante numero di utenti considerato che sono mediamente 500 gli esami eseguiti ogni giorno nel territorio di competenza dell’Ulss4.