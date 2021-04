Ulss3, Contato: grandi numeri ma viaggiamo in riserva, mancano i vaccini

Il Direttore dell’Ulss3 Serenissima, Contato: “Grandi numeri fino ad oggi. Ma è sconsolante che la nostra macchina vaccinale debba viaggiare come in riserva”. GUARDA ANCHE: Pala Expo: un’occhiata al centro vaccinale più grande del Veneto

Mancano i vaccini, nuova fornitura mercoledì

“Ma sulla macchina che abbiamo a disposizione – sottolinea il Direttore Generale Edgardo Contato – viaggiamo ormai con il piede dell’acceleratore alzato, come quando sei in riserva. Manca la benzina, perché mancano i vaccini. E questo è sconsolante. Gli operatori della farmacia e della programmazione hanno fatto e continuano a fare l’impossibile per proseguire il lavoro utilizzando ogni giacenza.

Siamo impegnati a garantire tutte le persone che hanno un vaccino prenotato, e nessuno di coloro che hanno un appuntamento tornerà indietro senza il suo vaccino. E poi dobbiamo portare ogni attenzione e garantire coloro a cui è necessario somministrare la seconda dose, che non può essere rimandata”.

“Ma oltre a questo potremo fare ben poco: mentre siamo già in grado di effettuare 5000/6000 vaccinazioni al giorno, lunedì prossimo ci troveremo ad una disponibilità uguale a zero; avremo due giorni di fermo, e poi mercoledì riceveremo le nuove forniture. Possiamo contare che per la prossima settimana ci arrivino 16 mila dosi di Pfizer e meno di 2 mila dosi di AstraZeneca…”.

Facendo un semplice conto, in tre giorni l’Azienda sanitaria sarebbe in grado di somministrarle tutte, per poi restare di nuovo priva di disponibilità. “Stiamo quindi aprendo, con oculatezza – ha spiegato il responsabile della campagna vaccinale, il dottor Luca Sbrogiò – nuove limitate possibilità di prenotazione, distribuendole nelle varie sedi per venire incontro in modo uniforme alla richiesta di tutti i territori”.

La vicenda AstraZeneca: parla il direttore Contato

“Al di là del fatto che in questo momento abbiamo una fornitura limitatissima di questo vaccino – sottolinea il Direttore – la lunga questione sul suo utilizzo non aiuta sicuramente. L’Ulss3 Serenissima lo somministra nei suoi punti vaccinale seguendo rigorosamente le indicazioni delle agenzie del farmaco e del Ministero.

Viene utilizzato per chi ha già ricevuto la prima dose, che avrà garantita a tempo debito la seconda, e per tutti gli ultra sessantenni. Le conclusioni tratte dagli organi di valutazione competenti certificano che il suo utilizzo dà vantaggi enormi rispetto ai rischi collegati, che sono infinitamente minori”.

Gli over 80

“Con ogni dose disponibile – ha detto il Direttore Edgardo Contato – siamo impegnati a vaccinare la fascia più anziana. Entro il mese, tutti gli over 80 che sono disponibili alla vaccinazione o si saranno iscritti attraverso il CUP e il portale, o saranno chiamati dai nostri operatori per effettuare insieme l’adesione, o saranno vaccinati a domicilio. Tutti saranno raggiunti con certezza, e resteranno senza vaccino solo quelle persone che diranno espressamente il loro rifiuto”.

Il vaccino: un imperativo etico per gli operatori sanitari

“Sono state introdotte regole stringenti quanto alla vaccinazione di chi lavora nelle strutture sanitarie – ha spiegato il Direttore Sanitario, il dottor Giovanni Carretta – e ci attendiamo che tutti coloro che fin qui hanno aspettato, o sono stati titubanti, ora aderiscano alla proposta.

Si tratta di un imperativo etico, prima ancora che di legge: gli operatori sanitari sono a contatto con i pazienti, e anche con i pazienti Covid, che sono circa 2000 nei soli ospedali dell’Ulss3. Non si può pensare che chi si avvicina ad un degente o ad un malato con l’intento di curarlo, possa essere contemporaneamente un potenziale portatore del virus”.

I contagi sembrano calare

Dati consolanti arrivano dall’andamento dell’epidemia: “Ci pare di poter rilevare un calo dei contagi che starebbe ad indicare che anche questa terza fase va via via diminuendo la sua intensità. Al calo dei positivi rilevati sul territorio corrisponde sempre, con una latenza di una settimana circa, anche un calo dei ricoverati. Calo che sarebbe importante per le nostre strutture, dove oggi sono ricoverati 272 pazienti affetti da Covid-19, 29 dei quali sono in condizioni critiche” ha concluso il dottor Luca Sbrogiò dell’Ulss3.