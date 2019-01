Situato a Fossalta di Piave, il nuovo centro di cottura servirà tutte le strutture ospedaliere dell’Ulss 4 per circa 1200 pasti al giorno

Inaugurato a Fossalta di Piave il centro di cottura che servirà tutte le strutture ospedaliere dell’Ulss 4 Veneto Orientale per circa 1200 pasti al giorno ma il centro è progettato per produrne ben 3000.

Il centro di cottura di Fossalta di Piave è stato costruito secondo le linee guida internazionali relative ai servizi in legame refrigerato e in ottemperanza a quanto previsto dal bando gara di cui Dussmann è risultata aggiudicataria.

In particolare, La realizzazione dello stesso in pannelli termoisolanti e l’impianto di climatizzazione a controllo digitale garantiscono la corretta temperatura e umidità relativa in ogni locale del centro come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida internazionali. La disposizione dei locali garantisce inoltre il rispetto assoluto della marcia in avanti.

Il centro è stato progettato per ridurre l’impatto ambientale legato dell’attività a mezzo di razionalizzazione dei processi produttivi e di contenimento dei consumi energetici per realizzare un quadro ambientale pienamente, e ulteriormente, ecosostenibile.

La posizione geografica del centro di cottura di Fossalta permette una coerente distribuzione delle navette per il trasporto del vitto, essendo esso distante solo 5 minuti dall’Ospedale di San Donà di Piave, 21 minuti dal Presidio di Jesolo e 32 minuti da quello di Portogruaro.

La vicinanza del centro di cottura determina ulteriori vantaggi. Innanzitutto il contenimento dell’impatto ambientale determinato dalla riduzione del trasporti, e l’avvicinamento delle maestranze al luogo di lavoro, con conseguente miglioramento della qualità della vita, dal momento che al personale in distacco sarà offerta l’opportunità di svolgere la propria attività lavorativa presso il centro di cottura, essendo prossimo ai luoghi di residenza.

Ma non solo: vi saranno maggiori opportunità di assunzioni e impiego di personale della Regione Veneto, a sostegno dell’occupazione locale, ed è previsto un incremento dell’utilizzo di prodotti del territorio veneto e a filiera corta, con evidente beneficio per il servizio e per l’economia locale.

Il nuovo Centro di Cottura Dussmann Service consentirà, inoltre, una maggiore rapidità ed efficienza nella gestione del servizio in quanto trattandosi di centro di assoluta vicinanza rispetto ai Presidi ospedalieri di consumo qualunque imprevisto o emergenza potrà trovare una soluzione pressoché immediata.

