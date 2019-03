Academy del ponteggio: Il progetto è già stato sperimentato da Euroedile l’anno scorso offrendo, a chi voleva imparare il mestiere, lezioni teoriche e pratiche.

L’edilizia si sta riprendendo, dal rapporto ANCE il 2018 ha registrato un aumento del 2%. Un dato significativo se si pensa che il comparto dell’edilizia rappresenta il 6% degli occupati in Veneto e quasi il 9% del prodotto interno lordo. Fa riferimento ai dati Ance del Veneto l’assessore al lavoro e alla formazione regionale Elena Donazzan che ieri ha fatto visita ad “Euroedile” di Postioma di Paese, azienda leader nel settore del ponteggio.

600 cantieri aperti

Euroedile dunque con 600 cantieri aperti su tutto il territorio nazionale è salita agli onori delle cronache lo scorso gennaio per carenza di figure professionali altamente specializzate potrebbe diventare un punto di riferimento nazionale per la formazione nell’ambito del ponteggio ad alta quota di cui è specializzata.

Academy del ponteggio

“Il progetto “Academy del ponteggio” lo abbiamo già sperimentato l’anno scorso internamente alla nostra azienda offrendo, a chi voleva imparare il mestiere, lezioni teoriche e pratiche. Trentasei giorni durante i quali abbiamo insegnato le caratteristiche del nostro mestiere. Abbiamo creato un programma che è risultato vincente, tant’è vero che dei 6 “studenti” che hanno seguito la nostra “scuola per ponteggiatori” ne abbiamo assunti tre – ha detto Nereo Parisotto titolare di Euroedile – La carenza di personale altamente specializzato da agosto a dicembre dello scorso anno ci ha fatto perdere circa un milione di euro in commesse.

Ciò mi ha spinto a continuare su questa strada proponendo la costituzione di una vera e propria “Academy del ponteggio” che non esiste nel territorio nazionale dalla quale, una volta formate le figure professionali, possono attingere tutte le aziende. Abbiamo in corso contatti con Scuola Edile Treviso, Ente di formazione del settore edile con il quale stiamo predisponendo un progetto per mettere a disposizione il nostro know how e i nostri specialisti per formare figure professionali che il mercato chiede. In tutto il territorio nazionale – prosegue Nereo Parisotto titolare di Euroedile- mancano 5000 addetti del nostro settore. Potremmo diventare una scuola d’eccellenza punto di riferimento a livello nazionale nella quale far confluire sia giovani della scuola edile che vogliono specializzarsi, sia maestranze che già operano nel settore edile ma alle quali mancano le competenze per svolgere lavori come il nostro, di ponteggi su viadotti e strutture d’eccezione” ha detto Nereo Parisotto.