Ospite di questa puntata di “Sanità Eccellente per Tutti” condotta da Luigi Gandi è il dottor Pietro Gasparoni, medico di medicina interna e specialista in endocrinologia e in ecografia specialistica interventistica. L’argomento su cui si incentrerà la discussione è la tiroide e cosa provoca la malattia di essa.

Le parole del dottor Pietro Gasparoni

“Ogni tanto presento queste immagini, come la notte di Michelangelo, perchè un po’ mi piace applicare ai dipinti una disciplina che si chiama icono-diagnostica, ovvero guardare un’opera o un quadro e chiedersi se il soggetto di tale dipinto possa avere una malattia e se si quale. La notte di Michelangelo si collega al sistema endocrino perchè potrebbe contenere l’esempio di un primo Transgender, di fatti un uomo che vuole diventare donna deve usare una manipolazione ormonale. ”

La tiroide

“Se invece parliamo di malattia se andiamo ad esempio pian pianino verso la tiroide, questa ghiandola che ti da l’energia, la forza è come se fosse il carburatore della macchina. L’energia dell’uomo è sostanzialmente guidata dalla sua tiroide. Esiste una disciplina, la medicina astronomica, che abbina ogni pianeta del sistema solare ad una ghiandola endocrina e la curiosità è che abbina la tiroide a Marte, il pianeta della guerra. ”

