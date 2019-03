TG Veneto, le notizie del 20 marzo. Traffico illecito di rifiuti tossici sotto le strade del Veneto: parte oggi il processo

Trissino, cittadini in lutto per la morte del padre del ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani: in paese lo conoscevano tutti.

Verona, ritorna all’Arena l’Aida: allestimento tutto rinnovato grazie alla generosità degli albergatori scaligeri.

La sostenibilità ambientale entra in classe, coinvolge tutte le emittenti radiofoniche bellunesi: Ambientiamoci, il nuovo progetto per sensibilizzare le giovani generazioni.

Benvenuta primavera: all’osservatorio Astronomico di Padova si celebra la luna a 50 anni dalla sua scoperta.