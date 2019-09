TG Veneto: i titoli di apertura

Centinaia di veneti in piazza a Roma per manifestare contro il nuovo esecutivo Conte: tra le bandiere quelle di Fratelli d’Italia e della Lega.

A Padova cresce la tensione attorno all’ex Palazzo Vescovi occupato dal centro sociale Gramigna: il comune annuncia un progetto per realizzare 2 nuovi ristoranti.

Il sito medievale della Rocca di Monselice cerca più visibilità: storia ed identità del territorio vanno valorizzati duce l’amministrazione comunale.

A Sedico nasce un nuovo sportello per la popolazione: porterà la filosofia in piazza per promuovere un cambiamento sociale consapevole

Miss Italia è Carolina Stramare, ma il suo fidanzato sta diventando più famoso di lei: tutta colpa dei social network.

