TG Veneto: i titoli di apertura

Calata la scure sulle poltrone in eccesso in Parlamento: via 345 nomi tra Deputati e senatori. Anche il Veneto dice addio ad alcuni rappresentanti. Ombre sull’autonomia.

16 anni di carcere non 20, e un risarcimento da 300 mila euro: è questa la sentenza del giudice che mette un punto fermo sulla vicenda di Manuel Bortuzzo.

Commemorata la tragedia del Vajont: tutta Italia con gli occhi e il cuore a Longarone dove erano presenti anche alcune delle maggiori autorità della politica.

In occasione della giornata mondiale contro la povertà, 4 comuni del Vicentino organizzano La notte dei senzatetto: cresce il numero dei clochart in città.

Belluno si fa capofila di un progetto che include anche l’Austria e tende a valorizzare una delle attività che rese celebre questa terra tra il Quattrocento e il Seicento: produzione di spade

