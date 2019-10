TG Veneto: i titoli di apertura

Spaventoso incidente all’altezza di Vigasio nel veronese: un TIR ha sfondato il guardrail che separa la tangenziale dell’autostrada. Traffico in tilt per tutta la mattinata.

Stroncato probabilmente da un infarto: un uomo di 58 anni muore davanti agli occhi di un amico con il quale era nel bosco per raccogliere funghi.

A Limena chi non paga l’affitto per le case popolari può scegliere di lavorare gratuitamente per il comune e fare opere utili ai propri concittadini.

Dopo le indagini per le infiltrazioni camorristiche, l’arresto del sindaco di altri 50 persone, Eraclea volta pagina e lo fa promuovendosi sul web.

Tornano rosee le prospettive per le olimpiadi: il governo promette il sostegno economico. Presto anche la scelta dell’amministratore delegato della fondazione

