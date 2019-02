TG Veneto: le notizie del 8 febbraio 2019

TG Veneto, le notizie del 8 febbraio: grande attesa a Vicenza per l’arrivo di Salvini e Di Maio che saranno in città per incontrare i truffati dalle banche Venete

TG Veneto, i titoli di apertura: grande attesa a Vicenza per l’arrivo di Salvini e Di Maio che saranno in città domani per incontrare i truffati dalle banche Venete. Città blindata con oltre 200 agenti: misure straordinarie per ordine pubblico e antiterrorismo.

Il futuro di Villa Emo, provincia di Treviso, è appeso della firma: entro l’estate i cancelli della villa potrebbero chiudersi al pubblico. La preoccupazione per la privatizzazione, in paese, è alta.

Si torna a parlare di legname e stoccaggio: nel vicentino, l’altopiano chiude positivamente le aste vendendo tutto. Nel Bellunese invece difficile recupero dei tronchi schiantati per estrema pendenza del terreno.

Oggi giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani: in Veneto, la Regione, dal via la terza fase del progetto Nave, attivo dal 2016, per aiutare le vittime di caporalato e sfruttamento sessuale.

Inaugurato a Padova al Bo il 797 anno accademico: ospite d’onore Elisabetta Casellati che torna nella sua città e parla dell’importanza di investire su giovani ed istruzione.