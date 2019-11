TG Veneto: i titoli di apertura

Per la prima volta l’ex direttore generale di Banca Popolare di Vicenza in aula: si avvale della facoltà di non rispondere. Udienza a porte chiuse.

Sono già operativi i due agenti cinesi che per tre settimane svolgeranno servizio a Padova: al loro fianco i Carabinieri italiani.

Inaugurata la 121 esima edizione di Fieracavalli: al taglio del nastro anche Matteo Salvini che ha parlato delle prossime elezioni regionali, lodando la squadra oggi al comando.

Dopo 18 anni si chiude in Cadore una campagna di scavi che ha riportato alla luce anche le tracce del passaggio del temibile Attila sulle nostre montagne.

L’Opera Barocca in scena al Teatro Olimpico di Vicenza: battute finali per il contest canoro internazionale che decreterà le migliori voci under 40

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.