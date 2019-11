TG Veneto: i titoli di apertura

Inchiesta sui subappalti Fincantieri tra le aziende aggiudicatarie: un arresto, 34 indagati, 80 perquisizioni. Vari capi di accusa tra cui la corruzione lo sfruttamento del lavoro. Il gruppo si dichiara estraneo ai fatti.

L’attesa è finita: a Roma è stato nominato l’amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026. Finalmente la macchina delle Olimpiadi può partire: alla guida ci sarà Vincenzo Novari.

Attimi di paura in stazione ferroviaria a Monselice: un agente spara contro un borseggiatore, lo insegue ma l’uomo armato riesce a scappare.

L’Agordino vuole migliorare la propria rete stradale: uno studio di fattibilità getta ombre sui progetti. Mettere mano alla viabilità costerebbe più di un milione di euro.

Sarà inaugurata tra poche ore l’edizione 121 di Fieracavalli: attese più di 160 mila presenze. Preoccupazione per lo sciopero della polizia locale indetto per venerdì, potrebbe mandare in tilt il traffico.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.