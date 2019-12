TG Veneto: i titoli di apertura

Pensionati di tutta Italia scendono in piazza per dire no al blocco delle pensioni: il costo della vita cresce e le nostre pensioni vanno adeguate, la denuncia. Mobilitazione anche a Verona.

Lotta al cyberbullismo: la metà dei giovani ha subito prese in giro e minacce sul web: a dirlo uno studio dell’università di Padova. Da oggi un numero verde attivo per difendersi con l’aiuto dei genitori.

Firmati dal governo i vincoli paesaggistici per Comelico e Auronzo di Cadore: “sono stati traditi cittadini e territori” la dura replica di politici ed amministratori del Bellunese.

Nuova truffa online scoperta dalla Guardia di Finanza di Jesolo: utilizzavano i documenti delle vittime per creare annunci falsi di auto. Denunciate 6 persone

Inaugurata in Basilica Palladiana a Vicenza la mostra “Ritratto di Donna” di Ubaldo Oppi. Presente anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che lancia l’idea di unione tra le due città: l’arte può far bene a tutto il Veneto.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.