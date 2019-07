TG Veneto: i titoli di apertura

Terzo Sequestro al cantiere della Pedemontana che interessa la galleria di Malo: sotto accusa il materiale utilizzato, un provvedimento che potrebbe estendersi a tutta la tratta Veneta.

Nel quartiere delle Golosine a Verona giro di vite contro l’illegalità: 5 le ordinanze già emesse e per i prossimi mesi il sindaco annuncia controlli mirati.

5 pecore sbranate nel Bellunese: nuovo attacco del lupo. Gli allevatori chiedono maggiori tutele per potersi difendere.

Scontro tra Toninelli e il sindaco Brugnaro sul tema delle Grandi Navi: la soluzione dell’amministrazione di Venezia che propone la crocieristica Marghera piace all’Unesco ma non al nostro governo.

Al via Vicenza la lunga notte dei saldi: le tre sere del fine settimana saranno dedicate ad eventi in piazza e allo shopping, musei aperti, ma rischio pioggia.

