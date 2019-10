TG Veneto: i titoli di apertura

Finanziamenti per 17 milioni di euro e più di 800 giorni di lavoro: presentato il piano viabilistico dico che rivoluzionerà Mestre e il polo Vega. Forse risolto anche il nodo grandi navi.

A Verona siglato un accordo per digitalizzare la via della seta: ingenti gli investimenti che faranno balzare nel futuro il quadrante Europa.

E’ aumentato del 2% il popolo degli indigenti in Veneto: sempre più famiglie in crisi economica. La regione stanzia 600 mila euro per 4 nuovi empori solidali.

Un Veneto a zero emissioni di anidride carbonica: secondo l’università di Padova può esistere, ma servono 40 milioni di euro e 30 anni di tempo.

Ieri sera la processione religiosa tra le vie del centro storico di Padova per il transito di San Francesco. Oggi si commemora il patrono d’Italia, 850 anni fa il primo difensore dell’ambiente.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.