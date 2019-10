TG Veneto: i titoli di apertura

Un uomo di 55 anni fa esplodere una bomba artigianale sotto la casa dell’ex fidanzata: la perseguitava da mesi, non accettava la fine della loro relazione.

Autostrade venete percorsi dai corrieri della droga e della ricettazione: sequestrati in due diversi episodi 10 chili di cocaina e 100 di oro e argento.

72 aziende controllate dallo Spisal nel veronese: manca la formazione del personale che non sa come affrontare in sicurezza le giornate di lavoro.

La ministra alle infrastrutture De Michelis incontra Vicenza le associazioni di categoria Veneto e promette le grandi opere in programma. Nodo Grandi Navi sciolto entro pochi mesi.

Un nuovo strumento interattivo entra in classe: spiega a studenti e docenti le crisi epilettiche. Veneto capofila nell’iniziativa di sensibilizzazione.

